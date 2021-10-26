Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 6 şahsın işlemleri Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. - ŞANLIURFA