Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 6 şahsın işlemleri Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lastikçi ustası, işten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü

Lastikçi ustası, işten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title