Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI - Haberler
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Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Bedih Zenciroğlu (48) öldü, yanındaki oğlu İbrahim Zenciroğlu (22) ise ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Bedih Zenciroğlu (48) öldü, yanındaki oğlu İbrahim Zenciroğlu (22) ise ağır yaralandı.

Olay, Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Viranşehir'den Şanlıurfa'ya giden Bedih Zenciroğlu'nun kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine, aracın önünün kesildiği başka bir otomobilden ateş açıldı. Ateş nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler, tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı. Saldırıda, otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekibi, olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu ise Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

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