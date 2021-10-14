Son dakika haber: Sandıklı'da okul servislerine yönelik jandarma denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sandıklı'da okul servislerine yönelik jandarma denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Sandıklı'da okul servislerine yönelik jandarma denetimi

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacı ile okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

SANDIKLI, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacı ile okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Sandıklı Jandarma trafik timleri tarafından denetimler Sandıklı Eski Afyon yolu, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapıldı. Denetimler kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında okul servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

Sandıklı Eski Afyon yolu, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleştirilen uygulama noktasında servis araçlarını durduran ekipler sürücülere, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan'nın da katıldığı denetimlerde jandarma ekipleri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber: Sandıklı'da okul servislerine yönelik jandarma denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

 Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Burak Sergen Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Sandıklı'da okul servislerine yönelik jandarma denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:21:44. #1.11#