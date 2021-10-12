Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evin altında bulunan samanların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evin altında bulunan samanların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, kırsal Altıntaş Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin altında bulunan samanların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Işıl Sergen Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:55:39. #1.11#