Son dakika haber! Sakarya'da bir evde çok sayıda silah, delici ve kesici aletler ele geçirildi

HENDEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde çok sayıda silah, delici ve kesici aletler bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.T'nin Kazımiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 2'si ruhsatsız 10 silah, çok sayıda fişek, kesici ve delici alet ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif aletler ve parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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