Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı hakkında en gerçekçi fikre sahip kişilerin hastalığı aşı sayesinde hafif atlatanlar olduğuna dikkati çekerek, aşılanma çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı hakkında en gerçekçi fikre sahip kişilerin hastalığı aşı sayesinde hafif atlatanlar olduğuna dikkati çekerek, aşılanma çağrısı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Kovid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Kovid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.
Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması