Son dakika haber! Putin, Asya-Pasifik bölgesinde silahlanma yarışı ihtimali olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona erdirilmesi nedeniyle Asya-Pasifik bölgesinin silahlanma yarışı olasılığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Putin, 16. Doğu Asya Zirvesi'nde çevrim içi yaptığı konuşmada Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel istikrar ve güvenliği korumak için ortak çabaların önemine dikkati çeken Putin, Asya-Pasifik bölgesinde zorluk ve tehditlerin arttığını, yeni çatışma durumlarının ortaya çıktığını ifade etti.

Putin, "Özellikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona erdirilmesiyle bölgenin, bu saldırı silahlarının kendi geniş topraklarında ortaya çıkma ve buna bağlı olarak silahlanma yarışı olasılığıyla karşı karşıya kaldığını defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

Böyle bir gelişmenin farkında olan Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesine ve dünyanın diğer bölgelerine kısa ve orta menzilli füze konuşlandırılması konusunda tek taraflı olarak moratoryum ilan ettiğini hatırlatan Putin, tüm ilgili devletlere bu konuda önceden müzakere çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Bu teklifin hala geçerli olduğunu ve bunun güncelliğinin de arttığını bildiren Putin, "Rusya, Asya-Pasifik bölgesinde sürekli olarak eşit ve bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulmasını, egemenliğe saygı, eşitlik ve birbirlerinin çıkarlarının dikkate alınması dahil uluslararası hukuk ilkeleri üzerinde yapıcı bir iş birliği atmosferini güçlendirmeyi savunuyor. Bize göre ancak bu şekilde mevcut ve ortaya çıkan tehditler durdurulur, sorunlar çözülür." dedi.

ABD, 1987'de Sovyetler Birliği ile imzaladığı ve birliğin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu INF'den Ağustos 2019'da resmen çekilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin bu kararının ardından anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

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