Son dakika haber | Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor - Haberler
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Son dakika haber | Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Sağlık
Son dakika haber | Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Son dakika haberi... ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, koronavirüsün fazla kilolu ve özellikle obez kişilerde daha hızlı bir şekilde etki gösterip, kanda pıhtılaşmaya yol açarak kalp krizi veya beyin kanaması riskini artırabileceğini söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, koronavirüsün fazla kilolu ve özellikle obez kişilerde daha hızlı bir şekilde etki gösterip, kanda pıhtılaşmaya yol açarak kalp krizi veya beyin kanaması riskini artırabileceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede salgının önüne geçebilmek için araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de aşılanma oranı hızla artarken vaka sayıları henüz belli bir seviyenin altına düşmedi. ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, koronavirüse dair araştırmalara devam ettiklerini, dünya genelinde yapılan çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi. ABD, İngiltere, Avrupa ve Uzak Doğu'da yapılan araştırmalar sonucu koronavirüsün obez ya da şişman insanları daha fazla tehdit edebileceğine dair bulguların ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Tanır, aşılanmanın önemini vurguladı.

'VİRÜS, YAĞ DOKUSU FAZLA OLANI SEVİYOR'

Özellikle vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan ve koronavirüse yakalanan kişilerde yoğun bakım tedavisi ya da ölüm riskinin normal kiloda olan insanlara göre daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Tanır, "Bu kişilerde hastalığın ağır geçtiği, aşı vurulmamışsa ölümle dahi sonuçlandığı gözler önüne serildi. Bu yüzden aşılanma herkes için çok önemli fakat fazla kilolu vatandaşlarımız için daha da önemli bir hal alıyor. Aşı olunursa kendilerini ve toplumu korumuş olurlar. Çünkü koronavirüse yakalanan ve şişman olan vatandaşların azımsanmayacak kısmı kronik rahatsızlıkları olmamasına rağmen yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalıyor. Ayrıca koronavirüs, yağ dokusu fazla olan insanları seviyor. Bu kişilerde daha etkin bir şekilde yan etkilere yol açıp küçük damarları tıkayarak kalp krizi ya da beyin kanamasına da neden olabiliyor" dedi.


Son dakika haber | Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Son dakika haber | Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

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