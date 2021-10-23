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Son dakika haber! Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

Son dakika habere göre OSMANİYE'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu yakalanan otomobil ile sürücünün ev ve iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

OSMANİYE'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu yakalanan otomobil ile sürücünün ev ve iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Esenevler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı, ekipler de peşine düştü. Kısa sürede durdurulan otomobilin sürücüsü İ.K. gözaltına alındı. Otomobilde ve şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 57 farklı kalibrelerde mermi ve fişek, 9.26 gram metamfetamin, 4.98 gram esrar ve 24 sentetik ecza nitelikli hap ele geçirildi.İ.K. hakkında, ' Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

Son dakika haber! Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

Son dakika haber! Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

Son dakika haber! Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

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