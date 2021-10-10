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Son dakika haber: Polisin kovalama sonucu yakaladığı 3 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Polisin kovalama sonucu yakaladığı 3 şahıs gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçan, 1'i kadın 3 şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçan, 1'i kadın 3 şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesinde devriye görevinde olan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakasız ve kazaya karışan otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan araç ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Bir ara sokak içerisine giren otomobilin önü kesildi. 16 yaşlarında olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan 1'i kadın 3 şahıs, polis ekiplerince araçtan indirilerek gözaltına alındı. 3 Şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. Öte yandan polis ekipleri şahısların aracını detaylı aramak için aracı, polis merkezine çektirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Polisin kovalama sonucu yakaladığı 3 şahıs gözaltına alındı

Son dakika haber: Polisin kovalama sonucu yakaladığı 3 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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