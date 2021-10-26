ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen sürücüye toplam 4 bin 665 TL para cezası kesilirken, Mustafa Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, 01 EFM 02 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken, kırmızı ışık ve ters şerit ihlali yapan sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonunda Toros Mahallesi 78190 Sokak'ta yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, isminin Mustafa Ç. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçtiği belirlendi. 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'kırımızı ışık ihlali', 'ters şerit ihlali' ve 'dur' ihtarına uymamaktan 4 bin 665 TL para cezası kesilen Mustafa Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Polis, kiralık olduğu tespit ettiği otomobili ise yediemin otoparkına çektirdi.

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı

Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı

 WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title