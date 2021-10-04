Son dakika haber | Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya getirilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya getirilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya getirilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor

Son dakika haberi... Batı Sahra'nın bağımsızlığı için mücadele eden Polisario Cephesi'nin lideri İbrahim Gali'nin geçen nisan ayında tedavi amacıyla İspanya'ya getirilmesinde yasa dışı bir yol izlendiği iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında eski İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ifade verdi.

Batı Sahra'nın bağımsızlığı için mücadele eden Polisario Cephesi'nin lideri İbrahim Gali'nin geçen nisan ayında tedavi amacıyla İspanya'ya getirilmesinde yasa dışı bir yol izlendiği iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında eski İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ifade verdi.

Gali'nin 18 Nisan'da bir ambulans uçakla Zaragoza'daki askeri üsse getirilmesi ve daha sonra hastaneye sevk edilmesi süreciyle ilgili Zaragoza mahkemesinde devam eden soruşturmada Laya, yaklaşık bir saat hakim Rafael Lasala'nın sorularını yanıtladı.

Laya, mahkeme çıkışında basına yaptığı açıklamada, "Her şey yasalara göre yapıldı. Benim görüşüme göre, (İbrahim Gali'nin) İspanya'ya girişi yasalar kapsamında oldu. Umarım, şeffaf bir şekilde süren soruşturmada en kısa sürede hakim de aynı sonuca varır." diye konuştu.

İspanya'da Gali'nin soykırım suçlamasıyla yargılanması talebi mahkeme tarafından reddedildi

Diğer yandan Madrid'deki Ulusal Mahkeme, İnsan Haklarını Savunmak için Sahra Derneğinin, Gali'nin Batı Sahra'da 1974-1990 yılları arasında soykırım suçu işlediği iddiasıyla yaptığı dava açma başvurusunu reddetti.

Mahkeme, "zaman aşımı ve şikayette yer alan suçlamaların soykırım suçunun tüm unsurlarını içermediği" gerekçeleriyle dava açma talebini reddederek, dosyayı kapattı.

Polisario Cephesi'nin 72 yaşındaki lideri Gali, Kovid-19'a yakalandığı için tedavi amacıyla Cezayir'in de ara buluculuğuyla İspanya'ya getirilmiş ve hastanede yaklaşık 1,5 ay kaldıktan sonra Cezayir'e gönderilmişti.

Gali'nin İspanya'ya getirilmesi Fas ile İspanya arasında diplomatik krize neden olmuştu.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Pınar Deniz Ezgi Mola Ebru Şallı Prens William
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Oğuzhan Asiltürk Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya getirilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 17:12:33. #1.17#