Son dakika haber | Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya getirilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor

Batı Sahra'nın bağımsızlığı için mücadele eden Polisario Cephesi'nin lideri İbrahim Gali'nin geçen nisan ayında tedavi amacıyla İspanya'ya getirilmesinde yasa dışı bir yol izlendiği iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında eski İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ifade verdi.

Gali'nin 18 Nisan'da bir ambulans uçakla Zaragoza'daki askeri üsse getirilmesi ve daha sonra hastaneye sevk edilmesi süreciyle ilgili Zaragoza mahkemesinde devam eden soruşturmada Laya, yaklaşık bir saat hakim Rafael Lasala'nın sorularını yanıtladı.

Laya, mahkeme çıkışında basına yaptığı açıklamada, "Her şey yasalara göre yapıldı. Benim görüşüme göre, (İbrahim Gali'nin) İspanya'ya girişi yasalar kapsamında oldu. Umarım, şeffaf bir şekilde süren soruşturmada en kısa sürede hakim de aynı sonuca varır." diye konuştu.

İspanya'da Gali'nin soykırım suçlamasıyla yargılanması talebi mahkeme tarafından reddedildi

Diğer yandan Madrid'deki Ulusal Mahkeme, İnsan Haklarını Savunmak için Sahra Derneğinin, Gali'nin Batı Sahra'da 1974-1990 yılları arasında soykırım suçu işlediği iddiasıyla yaptığı dava açma başvurusunu reddetti.

Mahkeme, "zaman aşımı ve şikayette yer alan suçlamaların soykırım suçunun tüm unsurlarını içermediği" gerekçeleriyle dava açma talebini reddederek, dosyayı kapattı.

Polisario Cephesi'nin 72 yaşındaki lideri Gali, Kovid-19'a yakalandığı için tedavi amacıyla Cezayir'in de ara buluculuğuyla İspanya'ya getirilmiş ve hastanede yaklaşık 1,5 ay kaldıktan sonra Cezayir'e gönderilmişti.

Gali'nin İspanya'ya getirilmesi Fas ile İspanya arasında diplomatik krize neden olmuştu.