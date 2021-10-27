Son dakika haber | Polis ağabeylerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Polis ağabeylerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Esenler'de polis ekipleri 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi yaparak ona oyuncak hediye etti.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisleri seven 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi yaptı. Polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü de onlarla kutlamak isteyen Hasan'ın isteğini geri çevirmeyen emniyet ekipleri, doğum günü pastası aldı. Pastayla eve giden ekipler, minik Hasan'a polis arabası hediye etti. Doğum gününü polislerle kutlayan Hasan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.