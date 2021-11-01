Son dakika haber... Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3)

AVUKAT, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Davanın 7'nci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Aradan sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi. Heyet, Gültekin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik adli tıp kurumundan istenen raporun cevabının beklenmesine ve Gültekin'in telefonuna erişim için ABD'den yeniden şifre istenmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Tolga TAHÇI - Cavit AKGÜN/ MUĞLA

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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