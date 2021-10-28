Son dakika haber! Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patladı: 1 asker şehit (2) - Haberler
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Son dakika haber! Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patladı: 1 asker şehit (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patladı: 1 asker şehit (2)

Son dakika haberler: BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için basşsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için basşsağlığı mesajı yayımladı. Akar, şehide şahsı ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.


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