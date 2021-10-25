Son dakika haber! Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde EYP patladı: 1 şehit, 1 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekat Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Twitterdan taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.