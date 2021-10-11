Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli gençler olabileceklere aldırmadan tramvayın arkasına tutunarak ilerledi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla...

Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençler olabileceklere aldırmadan tramvayın arkasına tutunarak ilerledi

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu

kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup patenli genç cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patenli gençlerin kask takmadan tehlikeli bir şekilde caddede ilerledikleri gözlendi.

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:39:55. #1.17#