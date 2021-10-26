Son dakika haber! Park halindeki iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fırat Ö. (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aşağı İçmeler Mahallesi'nde park halindeki iş makinesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Fırat Ö, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Fırat Ö'nün cesedi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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