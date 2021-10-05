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Son dakika haber... Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te, arızalandıktan sonra yol kenarına park edilen araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, arızalandıktan sonra yol kenarına park edilen araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı Çimento Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracı arızalandıktan sonra yol kenarına park ederek aracını tamir etmeye başladı. Bu esnada arkadan gelen yabancı uyruklu 28 yaşındaki Baha Halil idaresindeki motosiklet yol kenarındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düştü, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Baha Halil, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve iki çocuk babası talihsiz adam, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Baha Halil'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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