Son dakika haber: Panama'da akaryakıt zammı protestolarında 12 kişi gözaltına alındı

Orta Amerika ülkesi Panama'da, artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 12 kişi gözaltına alındı.

Liman kenti Colon'un en büyük meydanında toplanan çok sayıda işçi sendikası üyesi ve muhtelif gruplar, ülkede son zamanlarda artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi.

Göstericilerin ana yolu trafiğe kapatması ve lastik yakması üzerine polis kalabalığı dağıtmak için gaz bombası kullandı.

Gün içerisinde polis müdahaleleri sonucu 12 kişi gözaltına alındı.

Protestocular, aynı zamanda hükümetin ekonomi politikalarına da tepki göstererek yaşam şartlarının iyileştirmesini talep etti.

Panama, Orta Amerika ülkeleri içinde ekonomik göstergeleri başarılı olmasına rağmen gelir dağılımında ciddi uçurumların bulunduğu ülkelerden biri olarak geçiyor.

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