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Son dakika haber... Pakistan Uluslararası Hava Yolları, Afganistan operasyonlarını askıya aldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Pakistan Uluslararası Hava Yolları, Afganistan operasyonlarını askıya aldı

Son dakika gelişmesine göre Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA), Taliban'ın bilet fiyatlarını düşürmesini talep etmesinin ardından bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA), Taliban'ın bilet fiyatlarını düşürmesini talep etmesinin ardından bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Yerel basındaki haberler e göre, PIA'dan yapılan açıklamada, Taliban üyelerinin keyfi kural değişiklikleri ve çalışanlara gözdağı verme gibi ağır müdahaleleri sebebiyle bu ülkeye uçuşların askıya alındığı belirtildi.

PIA'nın açıklaması, Afganistan Ulaşım ve Havacılık Bakanlığının açıklamasının ardından geldi.

Kabil-İslamabad biletleri 2 bin ila 2 bin 500 dolar

Afganistan Ulaşım ve Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, PIA ve yerel hava yolu şirketi Kam Air'den Kabil-İslamabad bilet fiyatlarını düşürmesi talep edilmişti.

Açıklamada, herhangi bir ihlal durumunda PIA ve Kam Air'in Kabil-İslamabad uçuşlarının askıya alınacağı uyarısı yapılmıştı.

Daha önce 120 ila 150 dolar olan PIA'nın Kabil-İslamabad uçak biletleri 2 bin ila 2 bin 500 dolara satılıyor. PIA, yüksek sigorta ücretlerinin bilet fiyatlarını artırdığını belirtiyor.

PIA, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.

Kam Air'den 11 Ekim'de yapılan açıklamada ise Pakistan İçişleri Bakanlığının yeni kuralları sebebiyle Kabil-İslamabad uçuşlarına izin verilmediğini duyurmuştu.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), 26 Eylül'de Kam Air'e İslamabad'dan Kabil'e uçuş operasyonları için izin verdiğini açıklamıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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