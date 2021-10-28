Son dakika haber... Pakistan'daki protestolarda dünden bu yana yaşamını yitiren polislerin sayısı 5'e yükseldi

Pakistan'da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarının protestosunda yaşanan çatışmalar sonucu dünden bu yana ???????yaşamını yitiren polislerin sayısı 5'e yükseldi.

Yerel basındaki haberler e göre, talepleri konusunda hükümetle anlaşamayan TLP'nin İslamabad'a doğru yürüyüşü sürüyor.

Lahor'a 70 kilometre uzaklıktaki Kamoke'den ayrılan gösterici grup, Gujranwala şehrine doğru hareket etti.

Dünden bu yana Gujranwala ile Lahor arasındaki otoyolu trafiğe kapatan grup, polis ile zaman zaman çatışıyor.

Grup ile polis arasındaki çatışmalarda 2 polisin daha hayatını kaybetmesiyle, dünden bu yana yaşanan gösterilerde yaşamını yitiren emniyet mensuplarının sayısı 5'e yükseldi.

22 Ekim'den bu yana toplamda 8 polis yaşamını yitirdi, 260'ın üzerinde emniyet mensubu yaralandı.

TLP mensupları, Ekim 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve üst düzey Fransız yetkililerinin İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini, liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını ve partiye getirilen yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

İslamabad'da önlemler alındı

Gösteriler sebebiyle Lahor ile İslamabad'a komşu Ravalpindi arasındaki tren seferleri de askıya alındı.

Öte yandan TLP'nin ilerleyişini durdurmak için paramiliter birlikler görevlendirildi.

Başkent İslamabad'ın giriş ve çıkışları tekrar konteynerler ile kapatıldı. Şehirde bazı yollarda da önlemler artırıldı.

İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde ise metro servisleri askıya alındı.

TLP'den "2 üyemiz öldü" iddiası

Dün, TLP mensupları ise 2 üyelerinin öldüğünü ileri sürmüş, polis bu iddiaları reddetmişti.

TLP'nin üst düzey isimlerinden Seyid Server Şah Saifi, yaptığı açıklamada, "(İçişleri Bakanı) Şeyh Raşid Ahmed sorunların çözüldüğüyle ilgili dün yalan söyledi." ifadesini kullanmıştı.

Saifi, İçişleri Bakanı Ahmed'in "TLP'nin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi talebini yerine getiremeyiz." ifadesine atıfta bulunarak, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

TLP'den 24 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim akşamına kadar talepleri karşılanmadığı takdirde İslamabad'a yürüyüşün devam edeceği aktarılmıştı.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti. Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

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