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Son dakika haber... Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, terör örgütü Belucistan Kurtuluş Ordusu'na (BLA) mensup, biri sözde komutan düzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, terör örgütü Belucistan Kurtuluş Ordusu'na (BLA) mensup, biri sözde komutan düzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Harnai bölgesinde teröristlerin gizlendiğine dair bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu biri sözde komutan düzeyinde 6 BLA mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Son 24 saatte Pakistan'da etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 15'e yükseldi.

Bu sabah Belucistan'ın Mastung bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kuzey Veziristan'da dün, uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüştü.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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