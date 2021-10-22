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Son dakika haber... Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü

Son dakika haberleri... ANTALYA'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), otomobiliyle takla attığı kazada ağır yaralandı.

ANTALYA'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), otomobiliyle takla attığı kazada ağır yaralandı. Tok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Kepez ilçesi, 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polisi Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tok'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bedrettin Tok'un cenazesinin, memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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