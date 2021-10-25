Son dakika haber! Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mirziyoyev açıklama yaptı Açıklaması

Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Şevket Mirziyoyev, "En büyük başarılarımızdan biri de özgürce, kendi elimiz ve emeğimizle yarınımıza kayıtsız olmadığımızı bir kez daha dünya kamuoyuna kanıtladık. Artık geriye dönüş yok, Özbekistan sadece ileri gidecek." dedi.

Mirziyoyev, aday gösterildiği Liberal Demokrat Parti'nin Seçim Merkezi'nde parti üyeleriyle bir araya geldi.

Merkez Seçim Komisyonunun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasını destekçileriyle takip eden Mirziyoyev, seçimi kazandığının duyurulmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan halkına teşekkürlerini ileten Mirziyoyev, "Beni dua ederek bugünkü galibiyeti desteklemelerinden ve bana güvenmelerinden dolayı büyük halkıma, evlatlarıma, annelerimize ve büyüklerimize bir kez daha eğilerek teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, seçimlere katılımın yüzde 80'in üzerinde olmasının vatandaşların kendi geleceğine kayıtsız kalmadığını gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık, bugünkü Özbekistan dünkü Özbekistan değildir. Halkımız da 5 yıl önceki halk değildir. En büyük başarılarımızdan biri de özgürce, kendi elimiz ve emeğimizle yarınımıza kayıtsız olmadığımızı bir kez daha dünya kamuoyuna kanıtladık. Bugünkü zafer için halkıma şükranlarımı sunuyorum. Artık geriye dönüş yok, Özbekistan sadece ileri gidecek"

Son 5 yılda ülkedeki basının tamamen değiştiğine, özellikle son aylarda seçim kampanyası boyunca da tarafsız hareket edildiğine dikkati çeken Mirziyoyev, bundan dolayı gazetecilere de teşekkür etti.

Mirziyoyev, dün yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 80,1'inin oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, toplam 16 milyon 212 bin 343 seçmenin oy kullandığı seçimlerde katılım oranı yüzde 80,4 oldu.