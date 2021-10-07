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Son dakika haber | Özalp'ta tandır evi ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Özalp'ta tandır evi ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gündem haberi... Van'ın Özalp ilçesinde bir tandır evi ve odunlukta yangın çıktı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir tandır evi ve odunlukta yangın çıktı.

Kırçalı köyünde Tacettin Çeliker'e ait tandır evi ve odunluğun yandığını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Tandır evi ve odunlukta büyük çapta hasar oluştu.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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