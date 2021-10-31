Son dakika haberi... Otomobilde kadın elbiselerinin astarlarına saklanan 15 kilo eroin ele geçirildi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlediği uyuşturucuyu operasyonunda şüpheli C.S.'yi yakaladı. Şüphelinin otomobilinin bagaj kısmında kadın elbiselerinin astarlarına özel olarak zulalanmış vaziyette 15 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.S.'nin doğu illerinden yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen kişilere satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli C.S.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı otomobili tespit eden ve takibe başlayan ekipler, uzun bir kovalamacanın ardından aracı Esenyurt İlçesi'nde durdurdu. Şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo eroin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli C.S. tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.