ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı - Haberler
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ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otobüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı kişinin minibüsüne sopayla vurduğu anlar kamerayla kaydedildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otobüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı kişinin minibüsüne sopayla vurduğu anlar kamerayla kaydedildi.

Şanlıurfa Otogarı yönünde seyreden 63 AHH 444 plakalı otobüsün sürücüsü, aynı güzergahtaki 34 DYG 058 plakalı minibüsün şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Sırrın-Karaköprü çevre yolunda aracından inen otobüs sürücüsü, sol şeritte durdurduğu minibüse sopayla vurarak zarar verdi.

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı
AA - Son Dakika Haberleri
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