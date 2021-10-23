Son dakika haber... Ekipler, Osmaniye'deki yangın bölgesine karadan hortum döşüyor

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının sarp arazide olmasından dolayı ekipler karadan müdahale edebilmek için yangın bölgesine hortum döşeme çalışması yapıyor.

Düziçi ilçesi Çatak köyü Bozseki mevkiinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sarp arazide başlayan yangına ekipler karadan müdahale edemezken helikopterlerin havadan müdahalesi sürüyor. Düziçi Orman İşletme Şefliğinde görevli ekipler yangına karadan müdahale etmek için bir yandan yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken bir yandan da karadan yangın bölgesine hortum döşemesi yapıyor. Döşenen hortum sonucunda ekipler aşağıdan su basarak yangına müdahale etmeyi hedefliyor.

Öte yandan, yangının kayyum ve meşelik alanda çıkması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken için için yanan kayın ve meşe ağaçlarına karadan müdahale olmadığından dolayı soğutma çalışması yapılamıyor. - OSMANİYE