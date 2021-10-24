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Son dakika haber... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

???????Düldül Dağı mevkisinde bulunan ormanlık alanda 22 Ekim'de çıkan orman yangınına ekipler müdahalesini sürdürdü.

Ekipler, sarp arazi nedeniyle karadan 2 kilometrelik hortum çekerek yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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