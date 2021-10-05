Son dakika haber! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 250 kök kenevir bitkisi ile 835 gram esrar ele geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 250 kök kenevir bitkisi ile 835 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kadirli ilçesi Narlıkışla köyünde uyuşturucu madde imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan Ö.Ş., E.Ş., T.Ş., N.K. ve K.B. isimli şahısların adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bin 250 kök kenevir bitkisi, 835 gram esrar ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:43:08. #1.17#