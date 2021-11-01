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Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan tekerlekli vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan tekerlekli vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çalıştığı inşaatta tekerlekli vincin geri manevra yaptığı sırada altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çalıştığı inşaatta tekerlekli vincin geri manevra yaptığı sırada altında kalan İşçi yaşamını yitirdi.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan Mehmet Tuğra, inşaat sahasında geri manevra yapan N.A. idaresindeki tekerlekli vincin altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Tuğra'nın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vinç operatörü N.A. ise gözaltına alındı.

Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan tekerlekli vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan tekerlekli vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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