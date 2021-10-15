TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU - Haberler
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TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin merkeze bağlı Dereli köyündeki İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nun yemekhanesinde tavuk sote ve pilav yiyip, ayran içtikten sonra fenalaşan 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OSMANİYE'nin merkeze bağlı Dereli köyündeki İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nun yemekhanesinde tavuk sote ve pilav yiyip, ayran içtikten sonra fenalaşan 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dereli Köyü İl Genel Meclisi İlk ve Ortaokulu yemekhanesinde öğle saatlerinde tavuk sote ve pilav yiyip, ayran içen 29 öğrenci fenalaştı. Yöneticilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri bulunan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler, acil serviste ayakta tedavi edilmeye başlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU
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Haber: TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU - Haberler
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