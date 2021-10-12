Son dakika haber: Osmaneli'nde jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Osmaneli'nde jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Osmaneli'nde jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla köylerde vatandaşları bilgilendirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla köylerde vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ersoy koordinesinde jandarma trafik ekiplerince traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önüne geçebilmek için Belenalan ve Soğcakpınar köylerinde eğitim verildi.

Traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak can kaybını veya yaralanmasını engelleyen "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi" kullanılması konuları anlatıldı.

Trafik ekipleri vatandaşlara ayrıca bilgilendirme amacıyla broşür dağıttı.???????

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Sergio Perez Emre Belözoğlu Ali Koç Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Sergen Yalçın Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Osmaneli'nde jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:45:05. #1.12#