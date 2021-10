Son dakika haber | Orman yangınlarına bu gönüllüler müdahale edecek

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 50 kişiden oluşan gönüllü bir ekip, aldıkları yangın söndürme, arama ve kurtarma eğitimleriyle bölgede oluşabilecek bir doğal afet durumunda itfaiye ve Afad ekiplerinin yükünü hafifletebilmek için görev yapacak.

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen ve büyük zararlar veren yangın felaketlerinin ardından Kocaeli'de Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği (KOSHADOS) tarafından gönüllülerden oluşan yangın söndürme ve arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapacak bir ekip oluşturuldu. 50 kişiden oluşan gönüllü ekibi, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde eğitimler aldı. Tamamen gönüllülerden oluşan bu ekip, olası bir yangın ve doğal afet sırasında görev yapan itfaiye ve AFAD personelinin yükünü biraz da olsun hafifletebilmek için çaba sarf edecek. Ekip üyeleri, Türkiye'nin her yerinde böyle gönüllülerin olmasını ve insanların bu konularda daha da bilinçlenmesini istiyor.

"Amacımız bölgemizdeki vatandaşlarımızı olabildiğince bilinçlendirmek"

Türkiye'de bir çok doğal afetin gerçekleştiğini ve bu afetler sırasında kendilerinin de 19 kişilik bir ekiple görev aldıklarını belirten Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği Başkanı Emre Polat, "Bu görev esnasında gördüğümüz manzara çok kötü bir manzaraydı ve bununla alakalı kendimizi bilinçlendirmek adına bir çok çalışma yapmayı düşündük. Bu bağlamda Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçip, daha sonra Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Bu süreçte orman gönüllüsü olduk. Şu anda 50 kişilik bir orman gönüllüsü ekibimiz mevcut. Bu ekiple birlikte ormancı arkadaşlarımıza gerekli afetlerde, gerekli durumlarda, herhangi bir problem yaşandığında destek olabilmek adına böyle bir eğitim aldık. Şu anda arama-kurtarma üzerine büyük bir çalışmamız var. Yaklaşık 3 buçuk aydır arama-kurtarma eğitimlerimiz devam ediyor. Bu bağlamda ilk yardım eğitimlerimiz, kentsel arama-kurtarma, hafif arama kurtarma, doğada arama-kurtarma gibi uzman eğitmenlerimiz sayesinde bir çok faaliyetimiz gerçekleşiyor. Amacımız bölgemizdeki vatandaşlarımızı ve kendilerimizi olabildiğince bilinçlendirmek ve bu süreç içerisinde bir çok insanın da desteğini alarak güzel işlere imza atmayı istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz 150 kişilik bir orman gönüllüsü ekibi oluşturmak"

Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesiyle birlikte belirli görüşmeler sağladıklarını da belirten Polat, "Zaten toplanma alanları ve depremle alakalı bir çok çalışma gerçekleştirilmişti. Bizler de şu anda halkımızla beraber bu bilinci sağlayıp, buralarda görevli olmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda yine profesyonel bir ekip oluşturup AFAD görevlilerimize ve diğer görevlilerimize katkı sağlamak, onların yükünü hafifletmek, olası bir depremde, doğal afette onlara katkı sağlamak adına bölgemizde bu faaliyetlere başlamış bulunmaktayız. Biz şu anda Kocaeli bölgesinde talepleri almaya başladık. Yaklaşık 35 kişilik bir ekibimiz var, ayrıyeten de 50 kişilik daha kayıt sistemi oluşturuldu. Bizim kendi grubumuz olarak hedefimiz 150 kişilik bir orman gönüllüsü ekibi oluşturmak. Arama-kurtarma olarak baktığımızda da hedef olarak ortalama bir 100 kişilik ekip oluşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"İnşallah tüm Türkiye'de orman gönüllüleri olur"

Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarının ardından verilen eğitimlere gönüllü olarak katıldığını belirten Mert Gürenç ise, "KOSHADOS ciddi derecede eğitimlere yer veriyor. AFAD ve yangın eğitimi veriliyor. Şu anda burada Gebze Orman İşletme Müdürlüğünde eğitim aldık. Tabii ki gönlümüz her zaman Türkiye'nin her yerinde. Ama öncelikle kendi kapımız diyoruz ve burada çıkacak olan bütün yangınlara müdahale etmek adına, buradaki itfaiye erlerine daha verimli destek olabilmek adına biz böyle bir gönüllü olduk. Ormanlar bizim ciğerlerimiz. Bunu herkes biliyor. Bir çok yangında çıkan olayları görüyoruz. İnsanların bilinçli olacağını düşünüyoruz. Bizler de Kocaeli'de ilk gönüllü olduk. Bizler ormanlarda çıkacak olan her türlü yangında bir an önce gitmeyi hedefliyoruz. Burada Gebze Orman İşletme Müdürlüğünde bizlere eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz ve kapılarını bizlere açan özellikle Tarım ve Orman Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. Bizler eğitimimizi aldık, en azından daha bilinçliyiz. En azından bilinçsizce gitmeyeceğiz artık, direkt itfaiye erlerinin yanına gidip 'Ne yapabiliriz?' diye soracağız. Hortum çekilecekse hortum çekeceğiz, söndürmeye ihtiyaç varsa söndürme yapacağız. Hiç bir şey bilmiyorsak orada itfaiye erlerini dinlendirebilirsek ne ala bize. İnşallah tüm Türkiye'de orman gönüllüleri olur" şeklinde konuştu. - KOCAELİ