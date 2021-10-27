Son dakika haber! Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaktıkları kamp ateşiyle orman yangınının başlamasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 1'i kadın 7 Rus Turist serbest bırakıldı. Turistler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından, 'Özgürüz artık' yazılarıyla paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. 4 hektarlık alanın yandığı yangınla ilgili ekipler, Sivri Dağ bölgesinde kamp ateşi yakıldığı ve ardından yangın çıktığı ihbarında bulundu. Jandarma bölgede kamp yaptıklarını belirlediği 7 kişilik Rus turist kafilesini gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 Rus turist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasından tutuklandı.

Gözaltına alındıktan sonra sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan turistlere Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu koştu. Konsolosluk görevlilerinin girişimleri ve yapılan itirazlar üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı. Bir hayli sevinçli olduğu gözlemlenen turistler o anları yine sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Türkiye'de bir süre kalacağız"

Hem yürüyen hem de mutluluğunu paylaşan Yaskova P., "Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim paylaşımımız bu kadar büyük bir ses getirdi. Gazetelerde televizyonlarda çıktı. Düşünmüyorduk bu kadar destek alabileceğimizi. Biz şimdi konaklama araştırıyoruz. Türkiye'de daha bir süre kalacağız. Bizim olayımız daha bitmedi biraz zaman alır" dedi.

"Özgürüz artık"

Paylaşımlardaki yazılarda ise, "Türkiye'de mahkeme sonucu bekleyeceğiz. Biz de özgürüz artık. İşlerimiz devam ediyor. Şimdi de başka bir şey söyleyemeyiz bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANTALYA