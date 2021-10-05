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Son dakika haber: Ordu'da ev yangını: 1 yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Ordu'da ev yangını: 1 yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İlçenin Çaka mevkisinde öğle saatlerinde bir evde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında vücut safiyeti bulunan ve fiziken hasta olduğu belirlenen 83 yaşındaki Rabia Alparslan alevlerden kaçamayarak hayatını kaybetti. - ORDU

Son dakika haber: Ordu'da ev yangını: 1 yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber: Ordu'da ev yangını: 1 yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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