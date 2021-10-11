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Son dakika haber: Ordu'da 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ordu'da 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı

Bir son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında 10 bin dönüm atıl durumdaki arazinin ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında 10 bin dönüm atıl durumdaki arazinin ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık projelerinin her geçen gün büyüdüğü, bu çalışmaların kırsalda yaşayan vatandaşlar için de yeni bir umut kapısı olduğu belirtildi.

Proje kapsamında şimdiye kadar 10 bin dönüm atıl arazinin değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, bu arazilere dikilen nohut, mercimek, fasulye, siyez buğdayı tohumlarının ise çiftçiye ücretsiz dağıtıldığı kaydedildi.

Arazide yetişen ürünlerin belediyenin iştiraki olan Ordu Tarım ve Hayvancılık (ORTAR AŞ) tarafından satın alındığı belirtilen açıklamada, böylece üreticilere önemli gelir kapısının oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, proje sayesinde vatandaşların pazar sorununun da ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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