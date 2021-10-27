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Son dakika haber! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı, yayalara çarpmamak için refüje çıktı Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, cep telefonuyla konuşurken ölümün teğet geçtiği yayanın rahat hareketleri görenleri hayrete...

ANTALYA (İHA) - Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı, yayalara çarpmamak için refüje çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, cep telefonuyla konuşurken ölümün teğet geçtiği yayanın rahat hareketleri görenleri hayrete düşürdü

ANTALYA - Antalya'da önüne çıkan araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonu kaldırıma doğru kıran sürücü, yayalara çarpmamak için ikinci kez direksiyonu kırıp orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, olay anında cep telefonuyla konuşurken ölümün teğet geçtiği yayanın rahat hareketleri, görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafif ticari aracın önüne tali yoldan otomobil çıktı. Hafif ticari aracın sürücüsü, otomobile çarpmamak için önce direksiyonunu kaldırıma, yayaları görünce ise refüje doğru kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Telefonla konuşmaya devam etti

Kazaya neden olan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyonu kaldırıma doğru kırması ve o sırada kaldırım kenarında yürüyen yayalara çarpmamak için ani bir manevra yapması yer aldı. Olay anında ise cep telefonuyla konuşan bir yayanın, kendisine çarpmaktan kıl payı kurtulduğu aracı önemsemeyip telefon görüşmesini sürdürmesi ise dikkat çekti.

Son dakika haber! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

Son dakika haber! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

Son dakika haber! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

Son dakika haber! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

Son dakika haberi! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

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