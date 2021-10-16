Son dakika haber! Ödemiş'teki kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Ordu Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. 35 KDV 60 plakalı minibüsün sürücüsü Atilla K., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı AKS itfaiye ekipleri, yaralıların araçtan çıkarılmasına yardımcı oldu. Kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar ayrı ayrı ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İZMİR