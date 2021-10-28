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Son dakika haber: Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Bilecik'te ocakta unutulan yangına sebep olurken, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te ocakta unutulan yangına sebep olurken, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Sokak üzerinde oturan yabancı uyruklu bir kadın ocakta yemeğini unutarak, bir şey almak dışarı çıktı. Ocaktaki yemek bir anda alev alırken, evden çıkan duman bir anda apartmanı sardı. Dumanları gören komşular durumu hemen Bilecik Belediyesi itfaiye birimlerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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