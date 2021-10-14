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Son dakika haber! Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı

Edinilen son dakika gelişmesine göre (IHA) Norveç Başbakanı Erna Solberg, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi.

MANCHESTER-(IHA) Norveç Başbakanı Erna Solberg, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Norveç'in güneybatısında bulunan Kongsberg kasabasında bir kişinin okla insanlara saldırması sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Saldırıların ardından basın toplantısı düzenleyen Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç'teki ok ve yay kullanılarak yapılan saldırının "şok edici" olduğunu söyledi.

Solberg, yalnız başına hareket ettiği düşünülen ve tutuklanan şüphelinin Drammen'deki bir polis karakoluna götürüldüğünü, ancak saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz kesinleşmediğini söyledi. Solberg, saldırının nedenini belirlemek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Norveç'in Başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg'te meydana gelen saldırıya müdahale için çevre bölgelerden ek kuvvet gönderildi. Kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Basında yer alan haberler e göre, saldırıdan kurtulup tedavi için hastaneye gönderilenler arasında bir polis memuru da dahil olmak üzere iki kişinin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Saldırıların ardından hükümet önlem olarak ülke çapındaki polis memurlarına bir sonraki duyuruya kadar silah taşıma talimatı verdi. - MANCHESTER

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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