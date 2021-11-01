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Son dakika haber... Nijerya'da inşa halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Nijerya'da inşa halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü

Son dakika habere göre Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, yaptığı açıklamada, Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Odumosu, şimdiye kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, 3 kişinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını söyledi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Odumosu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Odumosu, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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