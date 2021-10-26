Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu - Haberler
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Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Middlesex bölgesinden drone görüntüleri Sular altında kalan sokaklar NEW JERSEY - ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

Middlesex bölgesinden drone görüntüleri

Sular altında kalan sokaklar NEW JERSEY - ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. New Jersey eyaletindeki Middlesex bölgesinde sular altında kalan sokaklar havadan görüntülendi.

Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu

Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu

Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu

Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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