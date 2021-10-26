Son dakika haber | NEW JERSEY - ABD'de şiddetli yağış sele neden oldu
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Middlesex bölgesinden drone görüntüleri Sular altında kalan sokaklar NEW JERSEY - ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.
Middlesex bölgesinden drone görüntüleri
Sular altında kalan sokaklar NEW JERSEY - ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. New Jersey eyaletindeki Middlesex bölgesinde sular altında kalan sokaklar havadan görüntülendi.