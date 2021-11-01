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Son dakika haber! Nevşehir jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Nevşehir jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonrasında 3 kişiyi gözaltına aldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonrasında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları çalışma sonrasında O.M.'nin üzerinde kubar esrar maddesi, M.O. ve Y.D.'nin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada ise; metamfetamin isimli uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. O.M, M.O. ve Y.D. hakkında ' Uyuşturucu Madde Kullanmak, Satın Almak, Kabul Etmek/Bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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