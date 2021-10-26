Son dakika haber! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusundan A.E'nin ikametine operasyon düzenleyen polis, yapılan aramada 26 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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