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Son dakika haber | Muş'ta terör operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Muş'ta terör operasyonu

Son dakika haberine göre Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulanık ilçesinde 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün talimatı doğrultusunda kurulan sözde köy komisyonuna üye 13 şahsa yönelik 20 Ekim 2021 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 1 adet 7,62 mm çapında kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 29 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 11 kişinin de ifadesine başvuruldu. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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