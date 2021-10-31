Son dakika haber... Muhammed'i telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Muhammed'i telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Muhammed'i telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı

Son dakika haberleri: ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed Hattab'ın (11) telefonunu gasbedip başını taşla ezerek öldüren aynı ülke vatandaşı arkadaşı Enzavi B. (15) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed Hattab'ın (11) telefonunu gasbedip başını taşla ezerek öldüren aynı ülke vatandaşı arkadaşı Enzavi B. (15) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altındağ ilçesindeki Elemdağ Mahallesi bulunan metruk binada, 2 gün önce akşam saatlerinde başı taşla ezilmiş bir çocuk cesedi bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu, cesedin Suriye uyruklu Muhammed Hattab'a ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Hattab'ın olay yerine gelirken yanında Enzavi B.'nin olduğunu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu Enzavi B., Muhammed Hattab'ı, 2 bin TL değerindeki cep telefonunu almak için metruk gecekonduya soktuğunu ve direnç göstermesi üzerine başına taşla vurarak öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enzavi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber... Muhammed'i telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı

Son dakika haber... Muhammed'i telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı

'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı

 'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli daha gözaltına alındı

"Muz yeme" paylaşımı yapan 8 Suriyeli daha gözaltına alındı

 Son dakika... Türkiye, 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

Son dakika... Türkiye, 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title