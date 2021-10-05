Son dakika haber | Muğla'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu - Haberler
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Son dakika haber | Muğla'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Muğla'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin gibi sahil illerinde suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonu düzenlendi.

ANTALYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin gibi sahil illerinde suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonu düzenlendi.

9 ilde eş zamanlı yürütülen ve 183 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarının Muğla ayağında Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı dosya kapsamında 18 şüpheli ve 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Yağma ve ateşli silahlar ve bıçaklar' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik sabahı erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı.

Muğla'nın Menteşe, Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye İlçelerini kapsayan operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 88 adet fişek, 2 adet kılıç, 3 adet senet, 2 aranan şahıs, 50 şişe gümrük kaçağı içki ve 1,32 gram Metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haber | Muğla'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

Son dakika haber | Muğla'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

Son dakika haber | Muğla'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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