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Son dakika haber | Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çıldır Mahallesi 128. Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Evin yeni kiralandığı için boş olduğu öğrenildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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